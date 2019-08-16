انتظام رحلات عودة الحجاج في مطار القاهرة.. وتأخر 3 آخرين لظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت ساعتين لأعمال الصيانة، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، أن جميع رحلات الطيران القادمة من الأراضى المقدسة لعودة الحجاج شهدت انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.