لهذا السبب.. إسرائيل توافق على دخول رشيدة طليب إلى أراضيها

نشر موقع i24news الإسرائيلي، نبأ موافقة تل أبيب رسميًا على دخول نائبة الكونجرس العربية المسلمة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب إلى أراضيها.





وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدمته له عضو الكونجرس الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، للدخول إلى إسرائيل لزيارة جدتها في الضفة الغربية، لدوافع إنسانية.





وقالت رشيدة طليب لوزير الداخلية الإسرائيلي "إن هذه الزيارة التي تطمح لها، قد تكون الفرصة الأخيرة لها لرؤية جدتها، وأنها ستحرص على الالتزام بالقيود المفروضة عليها".





ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل قرارا بشأن هذا الطلب، في الساعات القادمة، كما عبرت رشيدة طليب في رسالتها، بعدم الدعوة لمقاطعة إسرائيل خلال الزيارة.





وجاء ذلك بعد أن قررت إسرائيل منع رشيدة طليب وزميلتها إلهان عمر من الحزب الديمقراطي المعارض، من الدخول إلى أراضيها وإجراء زيارة للضفة الغربية.





وأيد الوزير الإسرائيلي البارز جلعاد إردان الاستجابة لطلب رشيدة طليب، علما أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه إذا طلبت رشيدة طليب الدخول إلى إسرائيل لرؤية ذويها، فسيتم الموافقة على طلبها.





وأثار القرار الإسرائيلي برفض زيارة رشيدة طليب ردود فعل متباينة، وما زال الرأي العام الإسرائيلي مشغول بأصدائه ورأى عضو الكنيست موشيه يعلون أنه قد ينظر إلى بلاده كغير ديمقراطية بل ومتورطة بالسياسة الأمريكية، في أعقاب القرار.





وأعرب السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، وعضو الكنيست الحالي مايكل أورن، عن أسفه "من أن إسرائيل وجدت نفسها في صلب نزاع بين ذراعي الحكم في الولايات المتحدة أن الرئيس والكونجرس"، مشيرا إلى أن "الرفض الإسرائيلي لدخول طليب وعمر، صب في صالح النائبتين".



