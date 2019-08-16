ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. إسرائيل توافق على دخول رشيدة طليب إلى أراضيها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:59 ص
إسرائيل توافق على
إسرائيل توافق على دخول رشيدة طليب لأراضيها
سمر صالح
نشر موقع i24news الإسرائيلي، نبأ موافقة تل أبيب رسميًا على دخول نائبة الكونجرس العربية المسلمة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب إلى أراضيها.

وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدمته له عضو الكونجرس الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، للدخول إلى إسرائيل لزيارة جدتها في الضفة الغربية، لدوافع إنسانية. 

وقالت رشيدة طليب لوزير الداخلية الإسرائيلي "إن هذه الزيارة التي تطمح لها، قد تكون الفرصة الأخيرة لها لرؤية جدتها، وأنها ستحرص على الالتزام بالقيود المفروضة عليها". 

ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل قرارا بشأن هذا الطلب، في الساعات القادمة، كما عبرت رشيدة طليب في رسالتها، بعدم الدعوة لمقاطعة إسرائيل خلال الزيارة. 

وجاء ذلك بعد أن قررت إسرائيل منع رشيدة طليب وزميلتها إلهان عمر من الحزب الديمقراطي المعارض، من الدخول إلى أراضيها وإجراء زيارة للضفة الغربية. 

وأيد الوزير الإسرائيلي البارز جلعاد إردان الاستجابة لطلب رشيدة طليب، علما أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه إذا طلبت رشيدة طليب الدخول إلى إسرائيل لرؤية ذويها، فسيتم الموافقة على طلبها. 

وأثار القرار الإسرائيلي برفض زيارة رشيدة طليب ردود فعل متباينة، وما زال الرأي العام الإسرائيلي مشغول بأصدائه ورأى عضو الكنيست موشيه يعلون أنه قد ينظر إلى بلاده كغير ديمقراطية بل ومتورطة بالسياسة الأمريكية، في أعقاب القرار. 

وأعرب السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، وعضو الكنيست الحالي مايكل أورن، عن أسفه "من أن إسرائيل وجدت نفسها في صلب نزاع بين ذراعي الحكم في الولايات المتحدة أن الرئيس والكونجرس"، مشيرا إلى أن "الرفض الإسرائيلي لدخول طليب وعمر، صب في صالح النائبتين". 

وقال أورن: "كان علينا السماح لهن بالدخول إلى إسرائيل، ومن ثم توجيه دعوة لهن بزيارة متحف الهولوكوست "ياد فشيم" في القدس، ولقاء مسؤولين إسرائيليين، وأيا يكن ردهما على دعوتنا، فإن ذلك سيصب في صالحنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تتراجع عن منع رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول تل أبيب.. تفاصيل

وسط مخاوف إسرائيل وتخبط نتنياهو.. إلهان عمر ورشيدة طليب تعتزمان زيارة الأقصى

بعد تحذير ترامب.. إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أمريكيتين مسلمتين

غضب في الحزب الديمقراطي الأمريكي من إسرائيل

نتنياهو يعلق على منع نائبتين مسلمتين بالكونجرس من زيارة إسرائيل

امرأتان هزتا عرش إسرائيل.. من هما إلهان عمر ورشيدة طليب الممنوعتان من تل أبيب لزيارة القدس

ترشيحاتنا

عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله على قرار الزمالك

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

الجماهير حائرون يتساءلون عن اسم المدير الفني الجديد لـ الزمالك

انخفاض اليورو .. اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-8-2019

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-8-2019.. فيديو

محمد عودة: عملي مع أهلي بني غازي كان صعبا.. وتعادلنا مع صن داونز.. فيديو

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت

صوروه عاريًا.. حبس كهربائى وزوجته 4 أيام

رسميا .. معلق مصري يعلن رحيله عن bein sports

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

لو رجعت هدبحها تاني.. اعترافات مثيرة لقاتل ابنته بعد ضبطها في حضن عشيقها عارية

عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله على قرار الزمالك

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

البطاطس بـ3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16-8- 2019

مشروب طبيعي للتخلص من الكرش نهائيا.. تعرف على مكوناته

الدولار يتهاوى.. العملة الأمريكية خطر على المستثمرين لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجمات تألقن بفساتين سهرة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي

بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر