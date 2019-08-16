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تعرف على طقس الكويت اليوم الجمعة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:50 ص
سمر صالح
نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، خريطة طقس اليوم في الكويت.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الطقس نهار اليوم شديد الحرارة وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 47 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح شمالية غربية ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

واختتمت الصحيفة قولها إن الطقس سيكون حارًا ليلًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.

اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

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