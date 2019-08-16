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ثقافة

محمد الحلو وألحان خرما العصرية مع إيقاعات غينيا فى قلعة صلاح الدين.. الاثنين

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقام بمحراب القلعة، مساء يوم الاثنين المقبل، ثلاث حفلات متتالية تبدأ في الثامنة مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء.

ويعزف الموسيقار هشام خرما مزيج من ألحانه التي تحمل رؤية عصرية متطورة وتجمع الالات الشرقية بالغربية، يليه في التاسعة مساء حفلا لفرقة ايقاعات غينيا التى تأتى مشاركتها ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وتقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية التى تحمل الطابع الفنى لغرب القارة السمراء.

ثم يختتم النجم محمد الحلو الامسية في العاشرة مساء ويشدو بباقة من أشهر أعماله التي تغني بها علي مدار مشواره الفني منها "يا حبيبي، جت من الغريب، عراف" وغيرها بالاضافة الي مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب.

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