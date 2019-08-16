مندوبو المبيعات في خطر بسبب قانون حماية المستهلك.. تفاصيل

أقر البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع، مجموعة من القوانين المهمة التي تسهم في القضاء على الاحتكار ومنع استغلال التجار للمستهلكين، وصدر القانون وصدر فيما بعد اللائحة التنفيذية له من مجلس الوزراء، ليدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا.





ومن ضمن المواد التي نص عليها القانون هي ضبط التردد على المنازل لعرض السلع "مندوبي المبيعات"، فقد حظر القانون التردد على المنازل لعرضه سلعة، دون أن يكون له تصريح مسبق.





وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء من مواد بـ قانون حماية المستهلك.





* حظر تداول المنتجات التي بها تمييز بين المواطنين أو تخل بقواعد النظام والآداب العامة

* الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية أو العالمية المعتمدة للمنتج

* كتابة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية

* الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة

* حظر تخزين السلع الاستراتيجية وعدم بيعها

* تسليم المستهلك فاتورة تشمل رقمه الضريبي وسعر المنتج

* إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات التي تعلنها الشركات المنتجة

* حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتج دون تصريح

* للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوما دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود بها عيوب.

* غرامة مليوني جنيه والسجن المؤبد إذا أدى فساد السلعة لوفاة أحد

* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية

* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار

* في حالة التعاقد بنظام أقسام الوقت "التايم شير" يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب

* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية