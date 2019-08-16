ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تمضي عطلتها في اليونان

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:45 ص
النجمة الإيطالية
النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي
أ ش أ
تمضي الممثلة الإيطالية وعارضة الأزياء مونيكا بيلوتشي عطلتها الصيفية في جزر كيكلادس اليونانية، حيث شوهدت مؤخرا في بعض المطاعم بجزيرة باروس وهي تتناول طعام الغذاء مع أصدقائها وابنتيها ديفا "15 عاما" وليوني " 9 أعوام".

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن بيلوتشي "55 عاما" لها عدد كبير من المعجبين في اليونان حيث يعتبرها العديد من الرجال واحدة من أكثر النساء جاذبية في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عرف عن النجمة الإيطالية أنها تمضي جانبا من عطلتها الصيفية لدى أصدقائها في العديد من الجزر اليونانية، وعشقها تحديدا لجزيرة باروس.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

بجامب سوت كاجوال.. بوسي بإطلالة جديدة بعد العيد

قبل مباراة بيراميدز.. لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع معاونيه

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

صوروه عاريًا.. حبس كهربائى وزوجته 4 أيام

من الأجمل؟.. نجمات تألقن بفساتين سهرة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت

صوروه عاريًا.. حبس كهربائى وزوجته 4 أيام

رسميا .. معلق مصري يعلن رحيله عن bein sports

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

لو رجعت هدبحها تاني.. اعترافات مثيرة لقاتل ابنته بعد ضبطها في حضن عشيقها عارية

عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله على قرار الزمالك

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

البطاطس بـ3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16-8- 2019

مشروب طبيعي للتخلص من الكرش نهائيا.. تعرف على مكوناته

الدولار يتهاوى.. العملة الأمريكية خطر على المستثمرين لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجمات تألقن بفساتين سهرة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي

بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر