بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان

حرصت الفنانة يارا على مشاركة متابعيها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى لبنان.



وتألقت يارا فى الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة من دار الأزياء لابورجوازي، وأتسم الفستان بالتطريزات الراقية التى زادت من فخامة وأناقة الفستان، وكشف الفستان عن قوامها الرشيق.



فيما تزينت يارا ببعض المجوهرات الفخامة، واعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.







