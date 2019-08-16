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تعليم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: المناطق أنهت استعداداتها لامتحانات الدور الثاني

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:28 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الإستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والتى ستنطلق غدا السبت، أنهيت في جميع مناطق الجمهورية.

وأضاف خليل، لـ صدى البلد، أن هناك 64 ألف و800 طالب سيؤدون الامتحان غدا في القسمين العلمي والأدبي، منوها أن الأسئلة موجودة حاليا في كل منطقة من مناطق الجمهورية وتوزع يوميا على كل اللجان بصفة دورية.

وأشار إلى أن هناك حراسة مشددة على مراكز توزيع اللجان بالتعاون مع وزارة الداخلية، منوها أنه سيتم إطلاق قوافل يومية لمتابعة الامتحانات على مستوى الجمهورية ورصد المخالفات الموجودة بشكل لحظي.

وذكر أن الامتحانات تستمر على مدار تسعة أيام طبقا للجدول الموضوع ومن ثم إعلان النتيجة للطلاب.

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