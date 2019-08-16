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شاهد.. مخبأ سري للأسلحة النووية في روسيا يتحول إلى متحف

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:23 م
مخبأ سرى
مخبأ سرى
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم ، مقطع فيديو عن مخبأ سري دبلوماسي بموسكو تحول لمتحف.

ووفقا للتقرير فإن السلطات الروسيةُ حولت مخبأ للوثائق الدبلوماسية في موسكو إلى مَتحف عقب رفعِ وزارة الخارجية السريةَ عنه العام الفائت.

المخبأُ يقع على عمْق أربعين مترًا تحتَ الأرض وبُني خلال خمسينيات القرن الماضي.

يذكر أن المخابئ السوفييتية كانت تضم مئات الرؤوس النووية خلال الحرب الباردة وبناها الاتحاد في أواخر الستينيات لإيصال أسلحة نووية بسرعة لبولندا .

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