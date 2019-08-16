طلاب هندسة حلوان يبتكرون مظلة ذاتية لوقاية السيارات من الشمس

قام مجموعة طلاب من شعبة هندسة الإنتاج قسم هندسة الميكانيكا بكلية هندسة حلوان، بابتكار وتصميم وتصنيع مظلة ذاتية للسيارة واقية من الشمس وهي مظلة يتم التحكم فيها من داخل السيارة أو من خارجها باستخدام الريموت كونترول.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى دائما لدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة بأقسامها المختلفة، ويأتى ذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم المشاريع العلمية المتميزة التى تساهم فى التنمية المستدامة، مضيفًا أن الجامعة تحتوى على العديد من المبتكرين الشباب حيث يقوم الطلاب بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية.



وأكد الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية هندسة حلوان أن الكلية تقدم كافة سبل الدعم للطلاب لكى ينفذوا ابتكاراتهم بكل سهولة، حيث تعمل الكلية على إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل.



وقام الطلاب بتنفيذ ابتكارهم تحت إشراف الأستاذ الدكتور مرقص إبراهيم الأستاذ بقسم هندسة الميكانيكا شعبة هندسة الإنتاج، والدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية وقد جاءت الفكرة الأساسية لتنفيذ هذا المشروع نتيجة تزايد درجات الحرارة فى مصر وبلادنا العربية نتيجة تلوث البيئة والأضرار البالغة التي تسببها حرارة الشمس على جسم و مكونات السيارة من تآكل الطلاء وتشوه الأجزاء البلاستيكيه فى السيارة، لذا كان الغرض من تصميم وتصنيع المظلة ذاتية الفتح والطى هى حماية ووقاية السيارة من الشمس في الأجواء الحارة والأماكن التي لا تتوافر فيها مظلات أثناء وقوفها فى الخارج لفترات طويلة خصوصا وقت الظهيرة، كما يعمل هذا المشروع على وقاية السيارة أيضا من الأمطار.



كما تحتوى المظلة على ميكانيزم يتم التحكم فيه من خلال ريموت كنترول يعمل على فرد غطاء من القماش او المشمع العازل لمياه الأمطار ثم إعادة طيه مرة أخرى قبل تحرك السيارة، وتعمل المظلة على إطالة عمر السيارة، والحد من رفع درجة حرارتها أثناء الوقوف في أماكن ليس بها مظلات، وتتميز المظلة انها أوتوماتيكية ومعدة لتفتح فى خلال 8 ثوان فقط فى مساحة 98 قدما.



ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب" محمود عبد العزيز، مينا جوزيف محمود الخولى، هينار سعد، علياء مدحت، سيف محمد، ناجى مراد، محمد سامح" .