طريقة عمل الشيبسي.. بـ 6 نكهات

تعتبر البطاطس الشيبسي، من الأكلات المفضلة للكثير منا سواء الكبار أو الصغار ونقدم لكم طريقة عمل الشيبسي في البيت بـ 6 نكهات مختلفة قديمها لأطفالك.
الطريقة:
نقشر البطاطس المخصصة للقلي.
نقطعها حلقات (شيبسي) رقيقة ونضعها في ماء بارد أو ماء به قطع ثلج.
نتركها في الماء البارد لمدة 1/2 ساعة على الأقل.
نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية، ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي النتيجة المرادة وهي القرمشة.
أما النكهة:
أولًا نكهة الجبنة المتبلة:
-نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة.
_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية ونضربها مرة أخرى لتتجانس وتنعم أكثر.
_ نضيف لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.
ثانيا نكهة الطماطم: -
_ اعصرى ثمرة طماطم.
_ ضيفي لها ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل أسود
-انقعى البطاطس فيها
_ قومي بقلي البطاطس بعدها.
ثالثا نكهة الكاتشب:
_ ملعقتان كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل اسود.
_ انقعى البطاطس في هذا الخليط واقليها.
رابعا نكهة الخل:
_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه واقليها بعد ذلك.
خامسا الشطة والليمون:
_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة + ملح + فلفل أسود
_ضعي البطاطس في هذا الخليط لأطول فترة ممكنة.
سادسا نكهة الدجاج:
مرقة دجاج فورية -رشى على البطاطس بعد أن تخرجيها من الزيت
الطريقة:
نقشر البطاطس المخصصة للقلي.
نقطعها حلقات (شيبسي) رقيقة ونضعها في ماء بارد أو ماء به قطع ثلج.
نتركها في الماء البارد لمدة 1/2 ساعة على الأقل.
نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية، ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي النتيجة المرادة وهي القرمشة.
أما النكهة:
أولًا نكهة الجبنة المتبلة:
-نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة.
_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية ونضربها مرة أخرى لتتجانس وتنعم أكثر.
_ نضيف لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.
ثانيا نكهة الطماطم: -
_ اعصرى ثمرة طماطم.
_ ضيفي لها ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل أسود
-انقعى البطاطس فيها
_ قومي بقلي البطاطس بعدها.
ثالثا نكهة الكاتشب:
_ ملعقتان كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل اسود.
_ انقعى البطاطس في هذا الخليط واقليها.
رابعا نكهة الخل:
_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه واقليها بعد ذلك.
خامسا الشطة والليمون:
_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة + ملح + فلفل أسود
_ضعي البطاطس في هذا الخليط لأطول فترة ممكنة.
سادسا نكهة الدجاج:
مرقة دجاج فورية -رشى على البطاطس بعد أن تخرجيها من الزيت