ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الشيبسي.. بـ 6 نكهات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:29 م
طريقة عمل الشيبسي..
طريقة عمل الشيبسي.. بـ 6 نكهات
ريهام قدري
تعتبر البطاطس الشيبسي، من الأكلات المفضلة للكثير منا سواء الكبار أو الصغار ونقدم لكم طريقة عمل الشيبسي في البيت بـ 6 نكهات مختلفة قديمها لأطفالك.

الطريقة:
نقشر البطاطس المخصصة للقلي.

نقطعها حلقات (شيبسي) رقيقة ونضعها في ماء بارد أو ماء به قطع ثلج.

نتركها في الماء البارد لمدة 1/2 ساعة على الأقل.

نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية، ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي النتيجة المرادة وهي القرمشة.

أما النكهة:

أولًا نكهة الجبنة المتبلة:

-نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة.

_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية ونضربها مرة أخرى لتتجانس وتنعم أكثر.

_ نضيف لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.

ثانيا نكهة الطماطم: -

_ اعصرى ثمرة طماطم.

_ ضيفي لها ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل أسود

-انقعى البطاطس فيها

_ قومي بقلي البطاطس بعدها.

ثالثا نكهة الكاتشب:

_ ملعقتان كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل اسود.

_ انقعى البطاطس في هذا الخليط واقليها.

رابعا نكهة الخل:

_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه واقليها بعد ذلك.

خامسا الشطة والليمون:

_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة + ملح + فلفل أسود

_ضعي البطاطس في هذا الخليط لأطول فترة ممكنة.

سادسا نكهة الدجاج:

مرقة دجاج فورية -رشى على البطاطس بعد أن تخرجيها من الزيت

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل المكرونة

بـ 9 وصفات مختلفة.. قدمي البطاطس الشهية في منزلك

اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق

طريقة عمل الموزة .. 5 أطباق شهية للكندوز والبتلو والضانى

ترشيحاتنا

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

برشلونة يطلب مساعدة نيمار من أجل عودته مرة أخرى

الزمالك في مهمة صعبة أمام بطل الصومال المجهول اليوم بدوري أبطال أفريقيا

بعد الإفراج عنها.. الناقلة الإيرانية جريس 1 تغادر جبل طارق وتتجه صوب البحر المتوسط.. فيديو

لشكه في سلوكهما.. مسن يذبح ابنتيه ويلقي جثتهما في الشارع بالحوامدية

برلمانية عن الظواهر السلبية بصلاة العيد: انفلات أخلاقي

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت

لشكه في سلوكهما.. مسن يذبح ابنتيه ويلقي جثتهما في الشارع بالحوامدية

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

صوروه عاريًا.. حبس كهربائى وزوجته 4 أيام

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

لو رجعت هدبحها تاني.. اعترافات مثيرة لقاتل ابنته بعد ضبطها في حضن عشيقها عارية

مشروب طبيعي للتخلص من الكرش نهائيا.. تعرف على مكوناته

عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله على قرار الزمالك

يطبق على السكني بفترة انتقالية 10 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

قتل عشرات الإسرائيليين.. تعرف على سبب الوفاة الرئيسي في تل أبيب

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان

من الأجمل؟.. نجمات تألقن بفساتين سهرة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي

بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير