طريقة عمل الشيبسي.. بـ 6 نكهات

تعتبر البطاطس الشيبسي، من الأكلات المفضلة للكثير منا سواء الكبار أو الصغار ونقدم لكم طريقة عمل الشيبسي في البيت بـ 6 نكهات مختلفة قديمها لأطفالك.



الطريقة:

نقشر البطاطس المخصصة للقلي.



نقطعها حلقات (شيبسي) رقيقة ونضعها في ماء بارد أو ماء به قطع ثلج.



نتركها في الماء البارد لمدة 1/2 ساعة على الأقل.



نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية، ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي النتيجة المرادة وهي القرمشة.



أما النكهة:



أولًا نكهة الجبنة المتبلة:



-نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة.



_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية ونضربها مرة أخرى لتتجانس وتنعم أكثر.



_ نضيف لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.



ثانيا نكهة الطماطم: -



_ اعصرى ثمرة طماطم.



_ ضيفي لها ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل أسود



-انقعى البطاطس فيها



_ قومي بقلي البطاطس بعدها.



ثالثا نكهة الكاتشب:



_ ملعقتان كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل + ملعقة فلفل اسود.



_ انقعى البطاطس في هذا الخليط واقليها.



رابعا نكهة الخل:



_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه واقليها بعد ذلك.



خامسا الشطة والليمون:



_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة + ملح + فلفل أسود



_ضعي البطاطس في هذا الخليط لأطول فترة ممكنة.



سادسا نكهة الدجاج:



مرقة دجاج فورية -رشى على البطاطس بعد أن تخرجيها من الزيت