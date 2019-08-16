وصول 31 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا البحرى

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 31 ألف طن ألومنيوم و185 شاحنة بضائع و475 سيارة.



وذكر بيان صادر من الهيئة اليوم الجمعة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة Sorewise.ol وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، بينما غادر سفينتا "القاهرة" و"بوسيدون اكسبريس".



كما شهد ميناء نويبع استقبال السفينة "سينا" ومغادرة السفينة "آيلة" بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة "الرياض".