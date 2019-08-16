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منوعات

احتفالا بانتهاء العام الدراسي.. تلاميذ في بوروندي يمزقون ملابسهم

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:20 م
تلاميذ
تلاميذ
أ ش أ
ابتكر مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية في بوروندي طريقة غريبة للاحتفال بالانتهاء من الدراسة حيث قام مجموعة من الطلبة بالاحتفال بإكمال دراستهم الثانوية من خلال التقاط صور سيلفى بعدما مزقوا بعض ملابسهم.

وقد انتشرت الصور الخاصة بمجموعة من طلبة المرحلة الثانوية في مدرسة بالعاصمة بوجمبورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما دفع نقابة المدرسين الرئيسية لإدانتها .. وامتد الأمر لناظر المدرسة التي ينتمي لها هؤلاء الطلبة حيث هدد بتعليق شهاداتهم بسبب ما اقترفوه من "سوء سلوك".

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم إثارة الموضوع في اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الأمن الوطني ، وأدان رئيس بوروندى بيير نكرونزيزا هذا السلوك لكنه فى نفس الوقت أكد انه يجب التعامل معه بداية من المنزل ،مشيرا إلى أن حرمان الطلبة من شهادة انهاء الشهادة الثانوية سيكون أمرا قاسيا للغاية.

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