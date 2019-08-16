مشاكل جنسية.. أعراض لو ظهرت بتقولك عندك سرطان ثدى انتكاسى .. فيديو

عرضت فضائية فرانس 24، تقريرا عن دراسة علمية حديثة تكشف عن أن الناجيات من سرطان الثدى عرضة لمشاكل صحية أخرى.



ووفقا للتقرير، فإن بعض السيدات الناجيات من سرطان الثدى الانتكاسي قد يصبحن عرضة لمشاكل صحية أخرى ومنها القلق، الإكتئاب، و اضطرابات فى النوم ومشكلات أخرى بالصحة النفسية.



الدراسة العلمية الحديثة اعتمدت على 60 دراسة أخرى، نشرت من قبل شملت نساء شفين من سرطان الثدى وركزت على المشكلات النفسية والصعوبات التى واجهت الوظائف الإدراكية والجنسية والتى قد تهاجم الأعضاء التناسلية للمرأة بالمهبل والرحم وغيرها من الأمراض وذلك بعد عام أو أكثر من العلاج.



توصلت الدراسة أن معدلات القلق والاكتئاب للسيدات الناجيات من سرطان الثدى تصل للضعف مقارنة بغيرهن لدى النساء الأصغر، كما أنهن سيشعرن بمشكلات نفسية قوية فى السنوات الأولى بعد تشخيص إصابتهن بالمرض والتى من الممكن أن تخف وطأتها مع مرور الوقت.