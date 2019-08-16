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رياضة

السبب أحد المشجعين.. كلوب في ورطة بعد إصابة أدريان

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:11 م
ادريان
ادريان
أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون غدا، تعرض حارسه البديل ادريان لإصابة في الكاحل بعد أن قفز أحد المشجعين للاحتفال معه وذلك عقب مباراة السوبر الأوروبي مع نادي تشيلسي الإنجليزي والتي انتهت بفوز فريق ليفربول على فريق تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

ويصبح كلوب في موقف لا يحسد عليه خصوصا بعد إصابة حارسيه البديل والأساسي حيث أصيب أليسون منذ أسبوع مضى في مباراة نوريتش سيتي بافتتاح الدورى الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز فريق ليفربول بنتيجة 4-1 ولم يحدد موقفه بعد.

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السبب أحد المشجعين.. كلوب في ورطة بعد إصابة أدريان

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