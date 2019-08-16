بسبب تحريضها لـ وائل كفورى ضد مطلقته.. إعلامية كويتية تهاجم نضال الأحمدية

هاجمت الإعلامية الكويتية مى العيدان، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "انستجرام" بسبب نشر الأخيرة فيديو ضد مطلقة وائل كفورى، أنجيلا بشارة وتأكيدها على وجود تسجيلات ووثائق ضدها تؤكد كلامها.



قالت الإعلامية مى العيدان: "نضال الأحمدية مطلقة وائل كفوري ووثائق وحقائق وشتائم وفضائح وزحلة".



وأضافت مى العيدان: "ياحلو نضال الاحمقيه واهي تنكلم عن الصدق نسيتي لما بعثتي مسجات مكتوبه وصوتيه لي بالواتساب بعدين انكرتي عموما اللي يعرف انجيلا بشاره..قولولها اذا بدها برنامجي مفتوح لها عناد على نضال اللي اسمها على غير مسمي خل اتكلمني انجيلا بشاره و اعيوني لها ".



كانت نضال الأحمدية، تساءلت عن سبب عدم كسر وائل كفوري الصمت وقوله الحقيقة رغم كل ما يحدث معه من مطلقته، مشيرة إلى أنها تعرف كل الحقيقة، وتمتلك تسجيلات صوتية ووثائق ضد طليقته التى اتصلت بها تحرضها عليه.



كما دعته إلى أخذ طفلتيه من مطلقته وقالت: “ليه خايف على بناتك بوقت عم يتم تدميرك من قبل لحام وجزارة؟ إذا انت ضيعوك كيف بيبقوا البنات؟”.