غدا.. معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل طلاب الدبلومات الفنية

تفتح جامعة عين شمس معامل التنسيق الإلكتروني بها أمام طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و 5 سنوات و طلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام سنتين وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجارى .



وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت بيانا أوضحت فيه فتح باب القبول لتسجيل الرغبات إلكترونيا أمام طلاب الشهادات الفنية وذلك كما يأتى :



بالنسبة لطلاب دبلوم المدارس الثانوية نظام 3 سنوات (تجارى و صناعى و زراعى و سياحة وفنادق) وكذلك دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام 5 سنوات (تجارى و صناعى و زراعى وخدمة اجتماعية وسياحة وفنادق ) ودبلوم المدارس المتقدمة نظام 5 سنوات ودبلوم السالزيان الدون بوسكو و ديلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز فيتم قبول الطلاب الحاصلين على نسبة 60 % فأكثر



أما طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية و دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض فيتم قبول الطلاب الحاصلين على نسبة 75 % فأكثر



أما الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية فيتم قبول الحاصلين على نسبة 75% إلى أقل من 65% ويتم التقديم مباشرتا بالمعاهد العليا الخاصة بالخدمات الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد .



وأشار بيان الوزارة إلى أنه يتم تسجيل الرغبات عن طريق موقع التنسيق الالكترونى بمعامل الجامعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا طوال أيام المرحلة أو عن طريق الحاسب الشخصى طوال 24 ساعة.