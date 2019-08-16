الرئاسة في أسبوع.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في العلمين الجديدة .. تفقد منتجع الماسة ومشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.. وتابع استراتيجية تطوير قطاع الصناعة

السيسي:

الشباب سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم

الشباب كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا

إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة سبتمبر القادم





شهد الأسبوع المنقضي، نشاطا رئاسيا كبيرا على الرغم من كونه إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.وعقب الصلاة، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، حيث رافقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك قيامه بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أطلع الرئيس على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلًا عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.كما تفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.وبمناسبة اليوم العالمي للشباب وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لشباب مصر والعالم ، حيث قال إن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا.وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » : « لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يوم بعد يوم، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا».وكان الرئيس السيسى قد وجه التحية إلى شباب مصر على ما يبذلونه يومًا بعد يوم من أجل تحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مؤكدا دعم الدولة الدائم لشبابها وإعدادهم بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال في رسالة دونها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قائلا: "فى اليوم العالمى للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يومًا بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة".تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا لشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادة الدولة المصرية والنهوض بمستقبلها، فضلا عن دعمها الدائم لهم من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقد شهريا بحضور أبرز الشباب الواعد والطموح.كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم، على نحو يدعم الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعى، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول إستراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بعرض الجهود المبذولة ومحاور التحرك في هذا الصدد، لا سيما من خلال العمل على مواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي في ذات السياق نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، وكذا المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم في تعظيم المكون المحلي وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المختلفة، إلى جانب التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي، وتعزيز سبل التغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص بشكل يضمن إقامة نظام شفاف وتنافسي واستراتيجي ممتد في هذا الشأن.واستعرض وزير التجارة والصناعة جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، مع السعي لدمج تلك الصناعات في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصةً في القطاعات الصناعية الواعدة.وأضاف السفير بسام راضي أن الدكتورة نيفين جامع استعرضت الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلًا عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط.وبالنسبة لآخر تطورات البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية في مصر، أشار اللواء ناصر فوزي إلى أن البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصةً من خلال حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية، موضحًا أن البوابة ستشمل فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراضي مطروحة بحوالي 6 ملايين متر مربع