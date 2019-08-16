عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن "أوخوتنيك".. الشبح الروسي الضارب في استعراض جديد.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد جديدة ووافية لطائرة الشبح المسيرة "أوخوتنيك" خلال اختبارات لعملها في مختلف أوضاع الطيران.



هذه الطائرة المسيرة الضاربة التي صممت على شكل "جناج طائر"، واسمها يعني بالعربية "الصياد"، وقد صنعت بمواد وطلاء يمتص الموجات الرادارية، ما يجعلها عمليا غير مرئية لوسائل الرصد الراداري.



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أفادت اليوم الجمعة، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة بسوريا رصد خلال الساعات الـ24 الماضية 31 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.