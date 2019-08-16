طارق الشناوى: أحمد حلمى يتعرض لهجوم تحت الحزام.. وخيال مآتة أشبه بـ الفنكوش

قال الناقد طارق الشناوى، تعليقا على ما أثير حول رأيه فى فيلم خيال مآتة لأحمد حلمى الذى يعرض حاليا فى دور العرض إنه يعلم أن حلمى يتعرض لهجمة من تحت الحزام لكن محتوى الفيلم أقرب للفنكوش.



وأضاف طارق الشناوي لـ صدى البلد، أن حلمى قدم ثلاث شخصيات خلال أحداث الفيلم، وهو من الممثلين القادرين على اقتناص التفاصيل، وإيجاد الفارق بين واحدة وأخرى، وسبق له أن فعلها قبل 12 عاما فى (كدة رضا)، إخراج أحمد نادر جلال، ولم يكن يبدد طاقته فى البحث عن ايفيه.



وأشار إلى أن اسم الفيلم مستوحى من أصل قبطى، وانتقل المدلول للعالم أنها الشبح (الفزاعة) الذى يُخيف الطيور حتى لا تعتدى على الحقل، وهنا تأتى ترجمة الاسم (فلاحة الحقل)، خيال تُصدره للطيور فتخشى الاقتراب، حيلة كانت ولاتزال لها مصداقيتها فى العالم، للكلمة مفهوم شعبى عميق فى الوجدان المصرى، وهى الصفة التى ننعت بها الإنسان السلبى الذى لا يملك أن يفعل أى شىء.



واستطرد أن اللمحة داخل أحداث الفيلم هى سرقة (بروش الست)، أشهر حلية نتذكرها جميعا من خلال صور أم كلثوم، وأيضا حفلاتها، التى تعيدها الفضائيات بين الحين والآخر، على باب المسرح فى نهاية الستينيات، مع صديقه الشاب الذى أدى دوره فى مرحلة الشيخوخة حسن حسنى، توقف الزمن بهذا الصديق عند هذا اليوم، كان دوره أن يصنع بروشًا زائفًا يشبه ما ترتديه أم كلثوم، ثم يثير هرجًا ومرجًا فى المسرح بحجة اندلاع حريق، ويحصل حلمى على البروش الأصلى ويضع بدلا منه الزائف، ولا تلحظ الست.