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تعليم

لـ طلاب الثانوية العامة.. احذروا حيازة المحمول في لجان امتحانات الدور الثاني

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:44 م
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة الذين من المقرر أن يخوضوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.

وشددت الوزارة على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.

وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

ومن المقرر أن ينطلق غدا السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ، ماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بجميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، حيث يؤدي الطلاب غدا السبت 17 أغسطس 2019 الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب يوم الأحد 18 أغسطس 2019 في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 19 أغسطس 2019 في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في مواد الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا.

وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 ، يمتحن الطلاب في مادتي الجبر والهندسة الفراغية ، والإحصاء.

ثم يمتحن الطلاب يوم الخميس 22 أغسطس 2019 في مادتي الفيزياء والتاريخ ، ويمتحن الطلاب يوم السبت 24 أغسطس 2019 في مادتي الكيمياء وعلم النفس ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 25 أغسطس 2019 في مادتي الديناميكا والاقتصاد.

و يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 ، حيث يمتحن الطلاب في الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة.

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