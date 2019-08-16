مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب أربعة فى حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات بنطاق محافظة الوادى الجديد.



تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة بالوادي الجديد يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، وأسفر عن وفاة شخص، إصابة 4 أفراد وجار نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.



وأسفر الحادث عن مصرع جمال محمود حسين ٤٠ سنة، وإصابة كل من، عبدالعال محمود النادي، ٣٤ سنة، محمد أحمد بدوي ٤٠ سنة،جاسم عبد المجيد جاسم، ١٨ سنة، عبد الوهاب عبيد ٣٠ سنة، وجميعهم من محافظة الأقصر ومصابون بإصابات ما بين كسور وجروح متفرقة بالجسم.