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العبيدي: للمصريين بالخارج دور في تفنيد الأكاذيب

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:30 م
بهجت العبيدي
بهجت العبيدي
سعيد العربي
قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن مصر تعرضت وتتعرض لحرب ضروس على كافة الأصعدة وفي كل المجالات.

وأضاف العبيدي أن من بين الأسلحة التي تم استخدامها ضد مصر في الخارج سلاح بث الأكاذيب وترويج الشائعات التي عملت عليها جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها في كل مكان، وكذلك الدول الداعمة لما يسمى لتيار الإسلام السياسي مثل تركيا.

وذكر أن المصريين بالخارج وقفوا موقف الجندي الباسل الذي لا يرضى عن النصر بديلا، ففندوا الأكاذيب التي تروجها الجماعة الإرهابية، كما نشروا الحقائق، واظهروا صورة مصر الحقيقة التي تعمل على النهوض في كافة المجالات.

وطالب جميع أبناء الشعب المصري الوطنيين في الخارج والداخل على حد سواء بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية المصرية البطلة التي تبذل الغالي والثمين في الذود عن تراب مصر المقدس.

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