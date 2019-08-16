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رحلة الإيمان لم تنته بعد.. وزير الأوقاف يقدم نصيحة لـ حجاج بيت الله الحرام

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:31 م
وزير الأوقاف يقدم
وزير الأوقاف يقدم نصيحة لحجاج بيت الله الحرام
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن الشباب عليهم ألا يغتروا بشبابهم ويظنوا أن الآخرة عنهم بعيدة، فالنبي أكد لنا أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بعنوان "ماذا بعد الحج"، أن النار قريبة منا بشكل كبير على غير ما نظن، ناصحا حجاج بيت الله الحرام بعد العودة إلى بلادهم أن رحلة الإيمان لم تنته بعد فهناك مهمة لا تقل جلالا ولا كمالا ولا ثوابا عن ثواب الحج.

وأشار إلى أن الحاج أمامه إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض وقضاء حوائج الناس زراعة وصناعة وإيجاد فرص العمل فنعمر دنيانا بديننا.

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