رغم إعلان تعيين ستانوفيتش.. غموض حول هوية المدير الفني الجديد للزمالك

تم الاختيار وسنعلن قريبا، بهذه الكلمات بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة،خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بمقر النادي .



اجتماع مع رموز النادي :



عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع رموز القلعة البيضاء قبل انطلاق المؤتمر بيوم، لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة.



حضر الجلسة كل من طارق يحيي، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيوني، عصام مرعي، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هاني عبادة ووليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يقوم رموز الزمالك بالمفاضلة بين المدربين المطروحين على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد .



فيريرا ودياز :



اعتذر فيريرا عن عدم تولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة حاليا ورحب بالعمل بداية من أكتوبر أو نوفمبر المقبل.



أما دياز، فتم الاتفاق معه على حصوله على 2 مليون دولار راتبا سنويا وشهر قيمة الشرط الجزائي وعدد المساعدين، إلا أن المدير الفني تلقى اتصالات لتحذيره من التعامل مع الزمالك بداعي أن النادي لا يسدد مستحقات المدربين.



- الزمالك يعلن عن المدير الفني الجديد :



أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي مديرًا فنيًا للفريق،مشيرا إلى أنه سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة للتوقيع الرسمي.



وكان مرتضى منصور حدد قائمة مدربين لاختيار أحدهم تضم كلًا من الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش، والسويسري رينيه فايلر، والإيطالي جيوفاني دي بياسي، واليوناني مارينوس أوزونيديس، والأرجنتيني رامون دياز.



يشار إلى أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش أبرز المرشحين لتدريب الفريق، إلا أن ارتباطه بعقد مع اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي حال دون ذلك.



علي جانب أخر ، فجر الصربى أليكساندر ستانوفيتش المدير الفنى المرشح لتدريب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل فى تصريحات صحفية اليوم حول إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تعيينه مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.



وقال الصربى أليكساندر ستانويفتيش،إنه لا يعلم شيئا عن خبر تعيينه مدربا للزمالك ولم يرسل له أحد تذاكر السفر للحضور للقاهرة لتوقيع العقود، مؤكدا انه لم يتلق أى اتصالات من مسئولى الزمالك ليخبره بهذا الأمر.



وكشف الصربى أليكساندر ستانويفتيش انه بالفعل التقى أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك أثناء جولته بأوروبا ولكن لم يتلق أى اتصالات بعد ذلك من مسئولى القلعة البيضاء لتكليفه بالمهمة، مشيرا إلى أنه يتابع الزمالك بشكل جيد ويعرف جميع أخباره.



وعاد دياز مرة أخرى فى الصورة :



وأعلن رئيس القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس،في تصريحات تليفزيونية عن التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش، ليتولى قيادة الفريق فنيًا في الموسم الجديد، قبل أن يتراجع أيضًا ويؤكد خلال تصريحات خاصة أن الزمالك مازال يتفاوض مع مدربين آخرين.



وأكد المصدر أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأبيض، يقود خط المفاوضات مع دياز، ويأمل في انهاء مفاوضات التعاقد مع الأخير.



