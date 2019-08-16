محافظ القاهرة: ضبط 5 أطنان لحوم ودجاج فاسدة

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمدير مديرية التموين، بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن القاهرى.



وتمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 660 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتحرير محضر رقم 3207 قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث وذلك للبيع دجاج مجمد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي الحيازة . يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.



وقال اللواء د. عبدالنعيم حامد محمود ، القائم بأعمال مدير المديرية ، إن الحملات تمكنت من ضبط 1.5 طن لحوم مختلفة علي دمة المحضر رقم 8895 قسم شرطة السيدة زينب غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ ايضا علي 700كجم كبدة منهية الصلاحية .



وأشار الدكتور عبد النعيم حامد إلى أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضر ضد صاحب ثلاجة وحيازته 3.25 طن لحوم منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



ولفت إلى أنه تم تحرير محاضر لأصحاب المحال لمخالفتهم القانون 281 سنة 1994 والقرار 113 لسنة 1994 وتم عرضهم علي النيابة للتصرف.

