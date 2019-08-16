بعد غد .. أمسية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،أمسية موسيقية في الثامنة مساء بعد غد "الأحد"، وذلك على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"،ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.



ويتضمن الحفل برنامج فنى متميز يضم باقة متنوعة من الأعمال الغربية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من اشهر الحان الموسيقى العربية التى اعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب الة الماريمبا .



جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على الات الايقاع ، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية .