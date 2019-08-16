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عريقات: الشعب الفلسطيني لن يهزم.. ومصير القدس بيد أبنائه.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:01 م
صدى البلد
محمود محسن
قال الدكتور صائب عريقات أمين عام سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل مدعومة بإستراتيجية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنه يتم القيام بعملية شاملة لتهويد القدس وتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية كاملة.

وأضاف أمين عام سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أن إسرائيل تحاول منذ عام 1967 لتغيير الواقع الديموغرافي السكاني من خلال فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض ولكن لن يستطيعوا تغيير الواقع وسوف يفشلون.

وتابع أمين عام سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان هناك أكثر من 400 ألف فلسطيني عربي مسلم ومسيحي داخل القدس وهم من سيقرر مصير القدس مؤكدا على ان إسرائيل وامريكا تعي ذلك ولكن قوات الاحتلال تقوم بجرائم حرب من هدم المباني ومصادرة الأراضي وقتل المدنيين والأطفال.

وأشار أمين عام سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال تقوم بقرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني فكل ما يدخل من بضائع يكون بالاتفاق مع إسرائيل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يهزم.

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