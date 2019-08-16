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تعليم

بعد غد.. انطلاق فعاليات مؤتمر معلم القرن الواحد والعشرين بتربية جامعة حلوان

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:27 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
كريم ناصر
تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربية، الثامن للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي والذي يقام تحت عنوان " معلم القرن الواحد والعشرين".

ويهدف المؤتمر إلي تطوير استراتيجيات الإعداد وبرامج وخطط التنمية المهنية للمعلمين، والتمكين الرقمي للمعلم والمتعلم، وإعداد المعلم وتحقيق الجودة الشاملة.

وأشار الدكتور ماجد نجم إلي أن المؤتمر يسعي لمناقشة سبل إعداد المعلم المعاصر اﻟﻤﺒﺪع اﻟﻤﺘﺠﺪد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر، من أجل التطوير التربوي ووضع ﺗﺼﻮرات واﺿﺤﺔ ﻟﺪور اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﺴئوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

ويرأس أعمال المؤتمر الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد كلية التربية وأستاذ تكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد إبراهيم الدسوقي الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي وأستاذ تكنولوجيا التعليم.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث التربوية ومراكز التطوير التكنولوجي، وجميع المعلمين والخبراء والمسئولين والمهتمين.

وتقام فعاليات المؤتمر في التاسعة صباحا يومي 18 : 19 أغسطس 2019 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان.

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