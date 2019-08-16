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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
ينصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصريين، قبل الخروج من المنزل، مطالعة أخبار الطقس، ومعرفة درجات الحرارة المتوقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الخروج والنظر في التحذيرات التي تقدمها هيئة الأرصاد، حيث كشف الخبراء عن طقس غدا السبت 17 أغسطس 2019، حيث من المقرر أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وسنعرض لكم بالتفصيل درجات الحرارة ليوم السبت. 
الأرصاد تكشف حالة
تفاصيل طقس السبت

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد فإن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

الأرصاد تكشف حالة

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة، غدا على السواحل الشمالية الغربية، العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

أما على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

فيما تختلف درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة فتكون العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون درجات الحرارة 38 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى 

وتكون درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد 39 درجة والصغرى 26 درجة.

وأخيرًا تكون درجات الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى.

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