الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ينصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصريين، قبل الخروج من المنزل، مطالعة أخبار الطقس، ومعرفة درجات الحرارة المتوقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الخروج والنظر في التحذيرات التي تقدمها هيئة الأرصاد، حيث كشف الخبراء عن طقس غدا السبت 17 أغسطس 2019، حيث من المقرر أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وسنعرض لكم بالتفصيل درجات الحرارة ليوم السبت.

تفاصيل طقس السبت



وبحسب توقعات خبراء الأرصاد فإن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس .



درجات الحرارة المتوقعة السبت



