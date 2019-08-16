جماهير الإسماعيلي تطالب بعودة محمد صبحي للفريق.. واللاعب يرحب

طالب عدد كبير من جمهور النادي الإسماعيلي ، بعودة الحارس المخضرم محمد صبحي لصفوف الفريق من جديد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تكوين فريق قوي ينافس علي البطولات الموسم المقبل.



ويعد محمد صبحي ، من نجوم النادي الإسماعيلي علي مر التاريخ، حيث لعب بقميص الدراويش لسنوات عديدة وتألق وكان سببا في انضمامه لفترة من الفترات لمنتخب مصر.



ورحل صبحي ، عن القلعة الصفراء منذ أكثر من عامين منتقلا للداخلية، الذي هبط الموسم الماضي للدرجة الثانية، وتم فسخ العقد مع الحارس بالتراضي.



وعلق محمد صبحي علي بعض الجماهير التي تطالب بعودته من جديد قائلا علي صفحته الشخصية : "قد نختلف ولكن لا نفترق"، مما يؤكد علي ترحيبه بالعودة من جديد لارتداء قميص النادي الإسماعيلي.



جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى حيث كل الحراس المسجلين في قائمته قليلي الخبرات، ورحيل عواد عن الفريق جعل المجلس والجهاز الفني في أزمة، حيث يسابقون الزمن للتعاقد مع حارس مرمى في إنتقالات الصيف الحالية.



هل تؤيد عودة محمد صبحي لحراسة عرين النادي الإسماعيلي من جديد؟

