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ديني

تعرف على حقيقة تسمية ملك الموت بعزرائيل وشكله المخيف.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:30 ص
حقيقة تسمية ملك الموت
حقيقة تسمية ملك الموت بعزرائيل وشكله المخيف
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل ملك الموت اسمه عزرائيل وهل شكله مرعب جدا لدرجة أننا نموت منه؟

وقال الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لم يرد في بعض الأحاديث عن حقيقة هذا الاسم ولكن ورد في بعض الآثار سموه بعزرائيل ولكن لا يوجد حديث عن النبي باسمه.

وأضاف أن ملك الموت لم يرد شيئا عن شكله أو هيئته كما يزعم الناس أن شكله قبيح ومرعب جدا لدرجة أن الشخص حينما يراه من شدة الرعب يموت، 

وأوضح، أن الإنسان المؤمن حينما يرى ملك الموت يستبشر خيرا ولا يفزع، منوها أن الحديث عن الملائكة لابد أن يكون من باب الاحترام.

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