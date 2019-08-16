شاهد.. الروس يفوزون بمسابقة الإنزال البحري العسكرية الدولية

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن فوز الروس بمسابقة "الإنزال البحري" العسكرية الدولية.





وفقا للتقرير فإن الفريق الروسي لمشاة البحرية فاز بمسابقة "الإنزال البحري" العسكرية الدولية التي أقيمت بمدينة كالينينجراد الروسية في إطار "الألعاب العسكرية الدولية – 2019".





وقطعت ناقلات الأفراد المدرعة الروسية الصنع "بي تي إر - 82" مع أفراد الفرق على متنها 9 كيلومترات من الحواجز المختلفة حيث استعرضوا مهارتهم في إصابة الأهداف التدريبية واجتياز الموانع المائية وغيرها من الحواجز.





وشغل الفريق الروسي في سباق التتابع وفي المسابقة ككل المرتبة الأولى. أما الفريق الصيني فاحتل المكانة الثانية. وبعدهما الفريقان الإيراني والفنزويلي.