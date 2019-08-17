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برلمان

برلماني يطالب بتفعيل قانون الرياضة لعودة الجماهير إلى الملاعب

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:00 ص
عوده الجماهير للمدرجات
عوده الجماهير للمدرجات
عبد الرحمن سرحان
أعرب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، عن تمنياته ببدء عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرة، بشكل طبيعي، مع بداية الدوري الجديد، مؤكدًا أن غياب الجمهور عن الملاعب ظاهرة غير صحية.

وقال "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "الملاعب بدون جمهور مثل الجسد بدون روحج، ويكفي مرور 8 سنوات على الكرة المصرية دون أن يكون هناك حضور جماهيري للمباريات إلا في مباريات معدودة".

ولفت، عضو البرلمان، إلى ضرورة ارتقاء الأندية بالروابط التشجيعية، لاسيما وأن قانون الرياضة الجديد نص على ذلك، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة نحو إعادة الجماهير للملاعب مرة أخرى.

وأكد النائب سمير البطيخي، ضرورة توفير اتحاد الكرة لجو صحي تستطشع فيه الكرة المصرية أن تنهض مجددًا ويزين الجمهور الملاعب بالتشجيع المثالي.

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