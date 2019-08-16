لسنا للبيع.. ترامب يخطط لشراء أكبر جزيرة في العالم.. جرين لاند ترد عليه برفض طلبه.. وهذه أبرز المعلومات عن المكان الجليدي

- ترامب يخطط لشراء أكبر جزيرة في العالم

- جرين لاند ترد على طلب ترامب وتسخر منه

- أبرز المعلومات عن الجزيرة الدنماركية



رفضت جرين لاند، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء الجزيرة الدنماركية وضمها للولايات المتحدة.



ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة جرين لاند الدنماركية وشراؤها، ولكن حددت الدنمارك موقفها بأنها ليست مهتمة بفكرة البيع.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب من مساعديه ومستشار البيت الأبيض النظر في إمكانية شراء أكبر جزيرة في العالم، التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير في الدنمارك.



وقالت آن لون باجر، وزيرة خارجية جرين لاند: "نحن منفتحون على الأعمال التجارية، لكننا لسنا للبيع"، وردد تعليقاتها السياسيين الآخرين في جرين لاند والدنمارك، فيما قالت أجا شيمنيتز لارسن، نائبة من حزب إنويت أتكاتيجييت، ثاني أكبر حزب في جرين لاند: "لا.. شكرًا.. موطني ليس سلعة يمكن بيعها".



وتابعت لارسن قولها إنها عاشت في الولايات المتحدة وتعرف ما الذي تتحدث عنه، "يمكن أن يعتقد بعض سكان جرين لاند أنها فكرة جيدة.. لكنني متأكد من أن الغالبية تعتقد أنه من الأفضل إقامة علاقة مع الدنمارك مقارنة بالولايات المتحدة على المدى الطويل".



وتبلغ مساحة جرينلاند (836،000 ميل مربع) وهي مغطاة بالجليد بنسبة 80٪، ويتركز سكانها البالغ عددهم 56000 نسمة بشكل رئيسي حول السواحل وفي العاصمة نوك، وتتمتع الجزيرة بالحكم المحلي من الدنمارك في معظم الشؤون الداخلية، لكن كوبنهاجن لا تزال مسؤولة عن الدفاع والشؤون الخارجية.



- أبرز المعلومات عن الجزيرة:



ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الجزيرة الدنماركية التي تعد أكبر جزيرة في العالم، ورغم أنها تابعة لـ الدنمارك إلا أنها حصلت في عام 1979 على حق الحكم الذاتي وفي عام 2008 صوت أهل الجزيرة للحصول على المزيد من الصلاحيات.



تم تلبية رغبتهم في استقلال الجزيرة في عام 2009 حتى أنه أصبح لهم لغة خاصة بهم تدعى "اللغة الجرينلاندية" وهي لغة البلاد الوحيدة، ورغم ذلك فإن الحكومة الدنماركية ملزمة بتوفير دعم مالي قدره 3.4 مليار كرونة سنويا للجزيرة.



أما المساحة فتعتبر جرين لاند أكبر جزيرة في العالم رغم أن أستراليا تعادل مساحتها ثلاثة أضعاف جرين لاند، ولكن تعد أستراليا جزيرة قارية على عكس جرين لاند التابعة للدنمارك.



تصل مساحة جرين لاند إلى 2,166,086كم²، وتبعد عن كندا بحوالي 16 كم، أما الكثافة السكانية فيفوق سكان الدنمارك، سكان الجزيرة بحوالي 95 مرة رغم أن جرين لاند أكبر من الدنمارك بـ 50 مرة.



تتميز الجزيرة بأنها شديدة البرودة، حتى أن مساحات ضخمة منها عبارة عن ثلوج فقط، إلا أنه منذ بداية القرن العشرين والطقس فيها يميل إلى الدفء، أما المنطقة الأكثر برودة تصل درجة الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية تحت الصفر أما في الشتاء فتصل إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر، حيث تغيب عنها الشمس تماما في فصل الشتاء.

«الأرض الخضراء» أو «أرض الناس» أو «الجنة الخضراء» كلها أسماء جزيرة «جرين لاند» التي يطمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاستحواذ عليها وشرائها، حيث بدأ اهتمام دونالد ترامب بجزيرة «جرين لاند»، العام الماضي، حين صرح برغبته في شرائها خلال أحد الاجتماعات.وفي العام الجاري، عاد دونالد ترامب ليكرر طلبه مرارا وسأل مساعديه عما إذا كان يمكنهم متابعة كيفية شراء جرين لاند، وهي منطقة شبه مستقلة استولى عليها دونالد ترامب جزئيًا بسبب مواردها الطبيعية، مثل الفحم واليورانيوم، ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن.ولع ترامب بامتلاك كل شيء بثروته الهائلة ليضمها إلى ممتلكاته الضخمة واحد من أسباب رغبته المتزايد في شراء أكبر جزيرة في العالم، حيث يبحث ترامب عن طريقة ليشتري بها جزيرة «جرين لاند» من الدنمارك، حتى أنه حث مساعديه لإيجاد حلا في الحصول عليها.وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، بدأ اهتمام ترامب بجزيرة «جرين لاند» الدنماركية والتي تعد الأكبر في العالم، العام الماضي، حيث صرح عن رغبته في شرائها خلال إحدى الاجتماعات، وفقا لما قاله شخص حضر، وفي العام الجاري، عاد ترامب ليكرر طلبه مرارا وسأل مساعديه عما إذا كان يمكنهم متابعة كيفية شراء جرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة استولى عليها ترامب جزئيًا بسبب مواردها الطبيعية، مثل الفحم واليورانيوم، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بهذه المناقشات.يشكك مستشارو ترامب في إمكانية حدوث هذه الخطوة، ولكن بدلا من مصارحته باستحالة الأمر، وافقوا على متابعة كيفية شرائها، وفقا لما قاله الأشخاص الذين اطلعوا على المناقشات.نشرت صحيفة وول ستريت جورنال اهتمامه بشراء جرين لاند لأول مرة، يوم الخميس، ورفض البيت الأبيض التعليق على هذا الأمر.وتعد جرين لاند دولة تتمتع بالحكم الذاتي، وهي جزء من مملكة الدنمارك، ومن المقرر أن يزورها ترامب في سبتمبر للقاء رئيس الوزراء، ميت فريدريكسن، والملكة مارجريت الثانية، وقادة جرين لاند وجزر فارو.