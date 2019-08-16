اهتمام كبير من التعليم العالي بالرياضة.. مبادرات بتوصيات من الرئيس السيسى .. وانجازات جديدة فى المسابقات الدولية .. وتوزيع 3 ملايين دراجة على الطلاب و100 ألف لأعضاء هيئة التدريس

التعليم العالي تستعرض تقريرا حول المشروع القومي للدراجات

الوزارة:

مشروع اللياقة البدنية يرتقي بالصحة العامة للمواطن

توزيع 3 ملايين دراجة للطلاب و100 ألف لأعضاء هيئة التدريس



تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إهتماما كبيرا بالرياضة في الآونة الأخيرة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، حيث ظهر هذا الاهتمام من خلال المبادرات التي تطلقها من بينها "دراجة لكل طالب"، و المشروع القومي للياقة البدنية والصحة.



وأكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن المشروع القومي للدراجات، "دراجة لكل طالب"، يستهدف توفير ما يزيد عن 3 ملايين دراجة هذا العام للطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة والذين سيتوافر لهم 100 ألف دراجة، حيث يتم حاليا تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة، لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.



وأضاف أن المشروع سوف يعرض في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع في جميع الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى الأماكن المختلفة داخل الجامعة.



وأوضح ، أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي، والرياضي، ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام، لذا فهو يستهدف جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.



وأكد صبحي حسانين أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، مستعرضًا تقريرًا قدمه حول المشروع القومي للياقة البدنية والصحة.



واشار التقرير أن الاهتمام بالرياضة يأتي في ضوء خطة الدولة للنهوض بالرياضة وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، من أجل الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتوفير فرص الممارسة الرياضية.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز قيم الانتماء، والمواطنة، والولاء للوطن لدى الطلاب، فضلأ عن رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب؛ للوصول إلى متطلبات الصحة العامة، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية، وكذلك تأصيل دور الأنشطة الرياضية؛ لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.



وتابع: أن الفئات المستهدفة من هذا المشروع هم طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والأشخاص ذوي الاعاقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات.



ولفت إلى أن البرامج المقترحة تضمنت العديد من المشروعات، منها: المشروع الأول: "الحياة النشطة" مسابقات على مستوى الصفوف الدراسية وتشمل: ( قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالجامعة، عمل متوسط حسابي لكل صف دراسي، عمل خريطة للياقة البدنية على مستوى الجامعات)، والمشروع الثاني: على مستوى الكليات "الطلاب" وتمثل الصفوف الأربعة للكلية، المشروع الثالث: "الأساتذة" وتمثل جميع القطاعات الجامعية، والمشروع الرابع: البطل الذهبي للياقة البدنية على مستوى الجامعات المصرية، بينما يتضمن المشروع الخامس بطولة اللياقة البدنية للطلاب والطالبات الأفارقة.



وقال إنه تم إعطاء أولوية واهتمام شديد لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعات المصرية، ودعمها ماليًا ولوجستيًا؛ تشجيعًا للشباب على الانخراط في الأنشطة والعمل العام والمجتمعي.



وأشار إلى مشاركة 146.351 طالبًا وطالبة في الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد، حيث شارك 13391 طالبًا في لقاءات الكليات العسكرية، و54415 طالبًا في النشاط الداخلي للجامعات، و7333 طالبًا في مهرجانات رياضية، و13000 طالب وطالبة في بطولة وطن، و200 طالب في بطولات دولية، و7438 طالبًا في بطولة الجامعات، و44074 طالبًا في مشاركات رياضية، بالإضافة إلى 6500 طالب شاركوا في أنشطة مجتمعية.



وأوضح التقرير أنه تم إقامة عددٍ من المنافسات الرياضية، منها: الدورة الرياضية 46 للجامعات المصرية للمصارعة بالمنوفية بمشاركة 149 من 21 جامعة، والدورة الرياضية لبطولة السلاح بالإسكندرية بمشاركة 122 طالبًا وطالبة من 12 جامعة، وبطولة السباحة بالجامعة الأمريكية بمشاركة 325 طالبًا من 25 جامعة، وبطولة الدراجات بجامعة قناة السويس بمشاركة 255 طالبًا من 13 جامعة، وبطولة كمال الأجسام بجامعة طنطا بمشاركة 121 طالبًا من 18 جامعة، ودوري كرة القدم الـ 46 بمشاركة 783 طالبًا من 27 جامعة، وبطولة كرة اليد بمشاركة 490 طالبًا من 27 جامعة، ودوري خماسيات كرة القدم للطالبات بمشاركة 226 طالبة من 16 جامعة، ودوري كرة السلة 450 طالبًا من 25 جامعة، ودوري الكرة الطائرة بمشاركة 450 طالبًا من 28 جامعة.



وتم إقامة البطولة الأفروعربية الأولى للجامعات المصرية (بطولة الكاياك والكانوي) بجامعة أسوان بمشاركة 85 طالبًا وطالبة من 30 جامعة، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح بمشاركة 229 من 23 جامعة، ومهرجان يوم الشباب الإفريقي بمشاركة 400 طالب وطالبة، فضلا عن إقامة اللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 15 جامعة و7 كليات عسكرية.



وأشار التقرير إلى تنظيم أسبوع شباب المدن الجامعية بالسويس بمشاركة 1500 طالب، وأسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ، بمشاركة 1560 طالبًا وطالبة، واللقاء الرياضي الأول للكروس فيت لطلاب كليات التربية الرياضية ببورسعيد، وماراثون الدراجات بجامعات حلوان والقاهرة وطنطا وعين شمس، والدورة الرياضية لخماسيات كرة القدم لشباب الجامعات والشرطة 450 طالبًا، والمهرجان الأول للتزحلق على الرمال بالفيوم، والبطولة العربية للمبارزين الجامعيين ببني سويف، والبطولة العربية المصغرة للجامعات بطنطا.



واستكمل: «حصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر، وحصوله على المركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات».