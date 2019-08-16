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أخبار البلد

البلطى بـ 35 جنيه.. الزراعيين توضح سبب ارتفاع اسعار الاسماك

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:24 م
أسماك
أسماك
شيماء مجدي
أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن أسعار الأسماك لم ترتفع كثيرا عن العام الماضي ولكن سبب الارتفاع الطفيف يرجع إلي قلة الإنتاج مشيرا إلى أنه كلما قل المعروض زاد ثمنه.

وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أن سمك البلطي وصل سعره إلي 35 جنيها وهذا سعر مناسب مقارنة بتكلفة إنتاجه ونقله ، لأن ارتفاع أسعار السولار أدى إلي ارتفاع أسعار نقله.

وتابع :"أنا لا أعتبر سعر الأسماك بالأسواق مرتفعا لأن سعره مناسب ولكن أستطيع ان اعتبره ارتفاعا عندما يصل إلي 50 جنيها للكيلو".

وكانت قد شهدت أسواق الأسماك حالة من الركود خلال الأيام الماضية بأسواق السمك، وتراوح سعر سمك البلطى من 32 إلى 35 جنيها للكيلو، مقابل 25 جنيها، وسجل سعر كيلو البورى 75 جنيها، مقابل 50 جنيها بينما بلغ سعر كيلو سمك الماكريل 40 جنيها، فيما تراوح سعر الجمبرى من 110- 120 جنيها، وسعر كيلو الفيليه 80 جنيها.

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