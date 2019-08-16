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بين الناس

أهالي منطقة ابن النبية يشكون من خطر البلطجية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:02 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسلت غادة الوكيل شكواها إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد قائلا أرجوكم أغيثونا من مجموعات البلطجية التي تحتل شارع ابن النبيه ومنطقة أم كلثوم بالزمالك يوميا مع حلول المساء وتتسبب في كوارث حقيقية.

وتابعت الوكيل شكواها قائلة "مجموعة من الشباب عددهم لا يقل عن ٢٠ أو ٢٥ شخصا يأتون في منتصف الشارع ليتعاركوا ويتلفظوا بالشتائم ثم يتحرشون بأي فتاة أو سيدة أو حتي رجل.

وأضافت غادة الوكيل أنه تأتي مجموعات أخري علي موتوسيكلات تتكون من ثلاث  أشخاص علي كل موتوسيكل وتكون الموسيقي عالية جدًا وينطقون بألفاظ بذيئة بصوت مرتفع ويرقصون ويهتفون بأسوأ الشتائم في منتصف الشوارع ثم يتعمدون مضايقة سياس الجراجات وتجريح السيارات بأي شيء حاد حتي تنطلق كل أصوات أجهزة الإنذار بالسيارات.

وطالبت الوكيل المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة قائلة أنقذونا من الصيع والبلطجية، الزمالك تحتضر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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