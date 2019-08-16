منى منير: إقرار قانون المحليات أصبح ضرورة ملحة

قالت النائبة منى منير،عضو مجلس النواب،إن إقرار قانون المحليات سيكون خلال دور الانعقاد الخامس، حرصا على استكمال الاستحقاق الدستوري واتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع بالمحليات.



وأشارت النائبة، إلى أن السبب في تأجيل القانون خلال أدوار الانعقاد الماضية، جاء بسبب عدم قدرة المنظومة على إجراء انتخابات محليات، إلا أن الحكومة اتخذت خطوات على أرض الواقع لتسهيل الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات الهامة.



ولفتت إلى أن انتخابات المحليات والصلاحيات الرقابة لأعضاء المجلس المحلية ستساهم في إصلاح الوضع للمحليات وإقرار اللامركزية المطلوبة لتسهيل اتخاذ القرار.



ونوهت إلى أنه من المتوقع بشكل كبير إحالة قانون الإدارة المحلية إلى الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل المقرر بدئه في أكتوبر.

