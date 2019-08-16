سولشاير: سانشيز سيلعب مباريات أكثر مما تتخيلون

نفى سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد كل التقارير المشيرة إلى وضع اللاعب على لائحة الفريق الرديف واقترابه من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد سولشاير في المؤتمر الصحفي لمباراة وولفرهامبتون المقامة خارج أرضه يوم الاثنين القادم "أليكسيس لاعب محترف. يحضر للتدريبات كل يوم ويتدرب بجدية، التقارير التي تحدثت عن انضمامه إلى الفريق الثاني غير صحيحة، بالطبع هذا لم يحدث، إنه ضمن تشكيلة الفريق ولاعب جيد للغاية. انضم لفترة الإعداد متأخرا بضعة أسابيع لكنه في طريقه للحاق بزملائه.



وأردف"لا نملك العدد الكافي من المهاجمين لذلك ربما يخوض أليكسيس عدد مباريات أكثر مما تتوقعون، نتوقع منه أن يقدم الكثير للفريق لما يملكه من إمكانيات".



الجدير بالذكر أن العديد من التقارير في الأيام القليلة السابقة ربطت عودة اللاعب مرة أخرى للدوري الإيطالي، وبالتحديد الانتقال إلى نادي روما الإيطالي.





