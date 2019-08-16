اهم الاخبار.. اعترافات مثيرة لقاتل ابنته عارية في حضن عشيقها بالبحيرة.. قراصنة يختطفون بحارة روس.. موعد انكسار الموجة الحارة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم:
اهم اخبار البلد:
مدبولي يتابع تطوير البنية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات
غدا.. جسر جوي لعودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن
تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان
غدا.. معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل طلاب الدبلومات الفنية
غدا.. أكثر من 20 ألف طالب ثانوية عامة يخوضون امتحانات الدور الثانى
التعليم العالى: 86 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات
محافظ القاهرة: ضبط 5 أطنان لحوم ودجاج فاسدة
محافظ أسوان يوجه باستمرار أعمال لجان التعويضات لتلقي رغبات أهالي النوبة
البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد بدء العام الهجري الجديد
اخبار الحوادث
اعترافات مثيرة لقاتل ابنته بعد ضبطها في حضن عشيقها عارية
حاملا السكين ملطخة بالدماء.. المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يسلم نفسه لـ قسم الشرطة
مفاجأة في واقعة السيدة المختفية بالغربية.. صور
مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث بالوادى الجديد
خيانة أم خلافات زوجية.. زوج يقتل زوجته بسكين المطبخ بالشرقية والنيابة تحبسه 4 أيام
النيابة العامة تأمر بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة رضيعة ببيارة في المحلة
اخبار الرياضة
حمدي زكي يكشف كواليس انتقاله من سموحة إلى الإسماعيلي.. فيديو
رغم إعلان تعيين ستانوفيتش.. غموض حول هوية المدير الفني الجديد للزمالك
تعرف على قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر
فحوصات طبية لـ مؤمن زكريا في ألمانيا مطلع سبتمبر
أخبار العالم
قراصنة يختطفون 8 بحارة بينهم 3 روس
محاولة أسر جندي إسرائيلي.. عملية جديدة ضد جيش الاحتلال
بعد العثور على طردين مشبوهين.. إخلاء محطة فولتوم بـ مانهاتن الأمريكية
الرئيس اللبناني: إذا تكررت الحرب الإسرائيلية علينا سيتكرر انتصار لبنان
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا
اخبار الفن والفنانين
وفاة نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية
إياد نصار يحتفل بنجاح الفيل الأزرق 2
فيفي عبده تدخل المستشفى
حوله إلى طفل.. مصمم يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني على طريقته الخاصة
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم:
اهم اخبار البلد:
مدبولي يتابع تطوير البنية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات
غدا.. جسر جوي لعودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن
تحويل 18 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان
غدا.. معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل طلاب الدبلومات الفنية
غدا.. أكثر من 20 ألف طالب ثانوية عامة يخوضون امتحانات الدور الثانى
التعليم العالى: 86 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات
محافظ القاهرة: ضبط 5 أطنان لحوم ودجاج فاسدة
محافظ أسوان يوجه باستمرار أعمال لجان التعويضات لتلقي رغبات أهالي النوبة
البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد بدء العام الهجري الجديد
اخبار الحوادث
اعترافات مثيرة لقاتل ابنته بعد ضبطها في حضن عشيقها عارية
حاملا السكين ملطخة بالدماء.. المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يسلم نفسه لـ قسم الشرطة
مفاجأة في واقعة السيدة المختفية بالغربية.. صور
مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث بالوادى الجديد
خيانة أم خلافات زوجية.. زوج يقتل زوجته بسكين المطبخ بالشرقية والنيابة تحبسه 4 أيام
النيابة العامة تأمر بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة رضيعة ببيارة في المحلة
اخبار الرياضة
حمدي زكي يكشف كواليس انتقاله من سموحة إلى الإسماعيلي.. فيديو
رغم إعلان تعيين ستانوفيتش.. غموض حول هوية المدير الفني الجديد للزمالك
تعرف على قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر
فحوصات طبية لـ مؤمن زكريا في ألمانيا مطلع سبتمبر
أخبار العالم
قراصنة يختطفون 8 بحارة بينهم 3 روس
محاولة أسر جندي إسرائيلي.. عملية جديدة ضد جيش الاحتلال
بعد العثور على طردين مشبوهين.. إخلاء محطة فولتوم بـ مانهاتن الأمريكية
الرئيس اللبناني: إذا تكررت الحرب الإسرائيلية علينا سيتكرر انتصار لبنان
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا
اخبار الفن والفنانين
وفاة نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية
إياد نصار يحتفل بنجاح الفيل الأزرق 2
فيفي عبده تدخل المستشفى
حوله إلى طفل.. مصمم يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني على طريقته الخاصة