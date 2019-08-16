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مطران الكاثوليك بالمنيا يترأس نهضة صوم العذراء بقرية بلنصورة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:59 م
الأنبا بطرس فهيم
الأنبا بطرس فهيم
سامح سلام
ترأس الأنبا بطرس فهيم، مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالمنيا، قداس نهضة صوم السيدة العذراء مريم، بكنيسة أم النور بقرية بلنصورة، وشاركه القداس القس بطرس خلف راعي الكنيسة.

وقال الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر إن مطران كاثوليك المنيا القى كلمة روحية على شعب كنيسة بلنصورة، حول العذراء مريم وفضائلها، وسط حضور شعبي كبير.

وتفقد الأنبا بطرس فهيم على هامش زيارته لكنيسة أم النور ببلنصورة، على تفقد أعمال البناء والتشطيبات بمبنى التنمية وقاعة الكنيسة والتوسعات الجديدة.

وحرص مطران كاثوليك المنيا، على عقد لقاء مع أعضاء مجلس كنيسة أم النور ببلنصورة، ودار الحديث حول الخدمة، والمعوقات التي تواجههم.

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