خيال مآته يتخطى الـ 3 ملايين جنيه ليلة الخميس

صرح الموزع محمود الدفراوي بأن فيلم خيال مآتة للفنان أحمد حلمى استطاع أن يحقق فى يومين فقط من عرضه 12 مليونا و564 ألفا و889 جنيها.



وحقق فيلم خيال مآته ليلة أمس الخميس 3 ملايين و173 ألفا و637 جنيها.



وظهر أحمد حلمى في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها، حيث يظهر أحمد حلمى فى الفيلم بثلاث شخصيات.



"خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمى، ويشارك في بطولته منة شلبي وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



ويمثل الفيلم عودة للنجم احمد حلمى بعد آخر أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.