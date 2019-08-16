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فن

215 ألف إيرادات فيلم الليثى وبوسى

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:58 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "انت حبيبي وبس" إيرادات خلال أيام العيد الثلاثة وصلت إلى 1.2 مليون جنيه وفقًا لتصريحات الجهة الموزعة وحقق الفيلم ليلة الخميس 215 ألفا و500 جنيه.

فيلم انت حبيبي وبس بطولة محمود الليثي وبوسي وحسن الخلعي ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر.

فيلم انت حبيبي وبس من إخراج أحمد البدري، كما أنه من نوعية أفلام المقاولات التى اعتاد أن تقدم في موسم العيد.

وكان من المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.

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