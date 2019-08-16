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رياضة

البنك الاهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية ..غدا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:29 م
فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
عبدالله هشام
وافق اللواء اشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الاهلى على إقامة معسكر الفريق بالأكاديمية البحرية بناء على طلب الجهاز الفنى فى الفترة 17-8 حتى 24-8 ،ويستعد الفريق للسفر الى الإسكندرية صباح غد السبت .

وصرح اللواء أشرف نصار أنه سيكون على اتصال يومي لمتابعة الفريق خلال المعسكر وتذليل أي معوقات تعترض الفريق حتى تكون هناك استفادة كاملة للجهاز الفنى واللاعبين .

بينما أكد المشرف العام على قطاع الكرة وأمين الصندوق محمد عبد المنعم أن الجميع خلف الفريق نحن مجلس ادارة نوفر كل ما يحتاجه الفريق وتم ترتيب معسكر نموذجي حتى يصل معدل التركيز لأقصى درجاته .

جدير بالذكر أن البنك الأهلي صعد من دوري القسم الثالث الموسم الماضي ممثلا عن مجموعة الجيزة ويلعب في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني .

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