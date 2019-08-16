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فن

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
مصطفى كرم
نشر الفنان احمد عز صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد عرض فيلم ولاد رزق 2.

وعلق احمد عز علي الصورة قائلا: "صورة لكل واحد فاكر نفسه جامد واحنا غايبين فرجعنا لوضعنا تاني".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "كسرت الدنيا انت" و "ربنا يوفقك دايما يانجم".

وشارك احمد عز في بطولة فيلم ولاد رزق2 مع الفنان عمرو يوسف واحمد داود واحمد الفيشاوي وخالد الصاوي، تأليف صلاح الجهيني واخراج طارق العريان.

يذكر ان فيلم ولاد رزق 2 حقق نجاحات واسعة منذ طرحه بدور العرض.

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