جامعة حلوان فى اسبوع.. طلاب هندسة يبتكرون مظلة ذاتية لوقاية السيارات من الشمس.. تنظيم مؤتمر معلم القرن الـ 21.. ودورة تدريبية بعنوان الكاريزما ولغة الجسد

حلوان تبدأ دورة تدريبية بعنوان الكاريزما ولغة الجسد.. الأحد

طلاب هندسة حلوان يبتكرون مظلة ذاتية لوقاية السيارات من الشمس

انطلاق فعاليات مؤتمر معلم القرن الواحد والعشرين بتربية جامعة حلوان.. الأحد





تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان (الكاريزما ولغة الجسد)، فى إطار حرص جامعة حلوان على تلبية الإحتياجات التدريبية لأبنائها الطلاب بهدف اكسابهم المهارات وتنمية القدرات لمواجهة سوق العمل.





وتهدف الدورة التدريبية إلى تطوير الأفكار وتنمية المهارات من خلال التنمية البشرية، واكتشاف ودعم القدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظريه وعمليه وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته، بالإضافة إلى زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، إلى جانب التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.





وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية إعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا خلال الفترة من ١٨ إلي ٢٦ أغسطس بالقاعة الموسيقية بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي.





فى إطار دعم جامعة حلوان للابتكار والإبداع وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة قام مجموعة طلاب من شعبة هندسة الإنتاج قسم هندسة الميكانيكا بكلية هندسة حلوان بابتكار وتصميم وتصنيع مظلة ذاتية للسيارة واقية من الشمس وهي مظلة يتم التحكم فيها من داخل السيارة أو من خارجها باستخدام الريموت كونترول.





أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى دائما لدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة بأقسامها المختلفة، ويأتى ذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم المشاريع العلمية المتميزة التى تساهم فى التنمية المستدامة، مضيفًا أن الجامعة تحتوى على العديد من المبتكرين الشباب حيث يقوم الطلاب بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية.





وأكد الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية هندسة حلوان، أن الكلية تقدم كل سبل الدعم للطلاب لكى ينفذوا ابتكاراتهم بكل سهولة، حيث تعمل الكلية على إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل.





وقام الطلاب بتنفيذ ابتكارهم تحت إشراف الأستاذ الدكتور مرقص إبراهيم الأستاذ بقسم هندسة الميكانيكا شعبة هندسة الإنتاج، والدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية وقد جاءت الفكرة الأساسية لتنفيذ هذا المشروع نتيجة تزايد درجات الحرارة فى مصر و بلادنا العربية نتيجة تلوث البيئة والأضرار البالغة التي تسببها حرارة الشمس على جسم ومكونات السيارة من تآكل الطلاء وتشوه الأجزاء البلاستيكية فى السيارة، لذا كان الغرض من تصميم وتصنيع المظلة ذاتية الفتح والطى هى حماية ووقاية السيارة من الشمس في الأجواء الحارة والأماكن التي لا تتوافر فيها مظلات أثناء وقوفها فى الخارج لفترات طويلة خصوصا وقت الظهيرة، كما يعمل هذا المشروع على وقاية السيارة أيضا من الأمطار.





كما تحتوى المظلة على ميكانيزم يتم التحكم فيه من خلال ريموت كنترول يعمل على فرد غطاء من القماش او المشمع العازل لمياه الأمطار ثم إعادة طيه مرة أخرى قبل تحرك السيارة، و تعمل المظلة على اطالة عمر السيارة، والحد من رفع درجة حرارتها أثناء الوقوف في أماكن ليس بها مظلات، وتتميز المظلة انها أوتوماتيكية و معدة لتفتح فى خلال 8 ثوان فقط فى مساحة 98 قدم .





ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب" محمود عبد العزيز، مينا جوزيف محمود الخولى، هينار سعد، علياء مدحت، سيف محمد، ناجى مراد، محمد سامح"





تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربية، الثامن للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي والذي يقام تحت عنوان " معلم القرن الواحد والعشرين".





ويهدف المؤتمر إلي تطوير استراتيجيات الإعداد وبرامج وخطط التنمية المهنية للمعلمين، والتمكين الرقمي للمعلم والمتعلم، وإعداد المعلم وتحقيق الجودة الشاملة.





وأشار الدكتور ماجد نجم إلي أن المؤتمر يسعي لمناقشة سبل إعداد المعلم المعاصر اﻟﻤﺒﺪع اﻟﻤﺘﺠﺪد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر، من أجل التطوير التربوي ووضع ﺗﺼﻮرات واﺿﺤﺔ ﻟﺪور اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﺴئوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.





ويرأس أعمال المؤتمر الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد كلية التربية وأستاذ تكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد إبراهيم الدسوقي الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي وأستاذ تكنولوجيا التعليم.





ويشارك في المؤتمر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث التربوية ومراكز التطوير التكنولوجي، وجميع المعلمين والخبراء والمسئولين والمهتمين.



