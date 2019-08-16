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فن

ايرادات الافلام .. ولاد رزق الأول ويليه الفيل الأزرق وخيال مآتة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:31 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن إجمالي إيرادات الأفلام ارتفعت وحققت امس الخميس 13 مليونا و593 ألفا و686 جنيها.

وتنافس حاليًا في السينما 5 أفلام هي :

– خيال ماته لأحمد حلمى ومنة شلبى وحقق امس 3 ملايين و173 الفا و637 جنيها .

-انت حبيبى وبس بطولة محمود الليثى وصافيناز وبوسى وحقق امس 215 الف و500 جنيه. 

- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز.وحقق امس 3 مليون و600 الفا و652 جنيها .

-الكنز 2 بطولة محمد سعد ، عند صبرى ، محمد رمضان وحقق امس 409 ألفا و5 جنيهات.

- ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز وحقق امس 6 ملايين و122 ألفا و709 جنيهات.

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