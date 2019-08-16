ايرادات الافلام .. ولاد رزق الأول ويليه الفيل الأزرق وخيال مآتة

قال الموزع محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن إجمالي إيرادات الأفلام ارتفعت وحققت امس الخميس 13 مليونا و593 ألفا و686 جنيها.



وتنافس حاليًا في السينما 5 أفلام هي :



– خيال ماته لأحمد حلمى ومنة شلبى وحقق امس 3 ملايين و173 الفا و637 جنيها .



-انت حبيبى وبس بطولة محمود الليثى وصافيناز وبوسى وحقق امس 215 الف و500 جنيه.



- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز.وحقق امس 3 مليون و600 الفا و652 جنيها .



-الكنز 2 بطولة محمد سعد ، عند صبرى ، محمد رمضان وحقق امس 409 ألفا و5 جنيهات.



- ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز وحقق امس 6 ملايين و122 ألفا و709 جنيهات.