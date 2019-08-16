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منوعات

خناقة في مارينا .. مصيفون يدخلون في مشاجرة عنيفة .. فيديو صادم

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:22 م
صدى البلد
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو صادما للحظة وقوع مشاجرة عنيفة بين المصيفين في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

ويوضح الفيديو المتداول، المصيفين وهم يلقون على بعضهم الكراسي البلاستيكية خلال مشاجرة دامية، اسفرت عن اصابة عدد من المتواجدين وتحطم "ترابيزات" ومقاعد المقهى الذي اندلع فيها المشاجرة.

فيما لم يوضح رواد التواصل سبب وقوع المشاجرة بين المصيفين باحدى الساحات بمنطقة مارينا أكثر المصايف هدوءًا ورفاهية.

بينما سخر رواد التواصل الاجتماعي من الفيديو المتداول، ليعلق احدهم قائلًا " الناس في مارينا اتحسدوا".


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