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ام تنهي حياة توءمها بعد انفصالها.. والسبب غريب ..صور

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:53 م
صدى البلد
أحمد شريف
قتلت أم بريطانية الجنسية تدعى سامانثا فورد، 38 عامًا، توءمها جيك وشلوي ، وعمرهما 23 شهرًا ، بعد أن كافحت للتغلب على انفصال زوجها ستيفن تاركه وراءها حياة حافلة بالثراء في الشرق الأوسط تحديدًا بقطر العام الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وقبل ان تقتل الام توءمها اخبرت زوجها بأن قراره بالانتقال من قطر إلى منزلهما في مدينة مارجيت بانجلترا يعني أن العائلة ستعيش حالة بائسة.

وأفادت الصحيفة البريطانية إن المحكمة وجهت إليها في البداية تهمة القتل ، لكن تم قبول الطعن بتهمة القتل بالخطأ في شهر مايو بعد أن استمعت المحكمة إلى أن صحتها العقلية تدهورت بسرعة بعد انفصالها عن زوجها.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم الحكم على الأم اليوم ، حيث قال الطبيب النفسي الاستشاري فيليب جوزيف ان الصحة العقلية السيئة لسامانثا كانت "عاملًا مساهمًا" في عمليات قتل توءمها.

وكانت سامانثا اصيبت بانهيار بعد أن تركت الأسرة وراءها نمط الحياة الثري في الشرق الأوسط العام الماضي ، حيث عاشوا لمدة عشر سنوات بقطر، بينما كان زوجها فورد يعمل لاعب جولف محترفا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المتهمة وزوجها انفصلا بعد فترة وجيزة من عودتهما إلى إنجلترا حيث اخبرت سامانثا زوجها أن أطفالهما سوف يكبرون في "بلد بارد بائس" وأنهم "مقدر لهم أن يكونوا عائلة بائسة تعيش حياة سيئة.

لتقدم بعد ذلك على قتل توءمها واغراقهما بمنزلهم المستأجر، في جريمة بشعة وصادمة.

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